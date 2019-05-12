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دوري أبطال أوروبا
تنس

تسيتسيباس يصدم نادال ويقصيه من دورة مدريد

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حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن مفاجأة كبيرة بإقصائه الإسباني رافاييل نادال الثاني من الدور نصف النهائي من دورة مدريد.

AFP

وخاض الطرفان مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات انتهت لصالح اليوناني 6-4 و2-6 و6-3.

ويلتقي تسيتسيباس البالغ 20 عاماً الصربي نوفاك دجوكوفيتش في النهائي والذي فاز في وقت سابق السبت على النمساوي دومينيك ثيم في المباراة الأخرى.

وكان نادال المرشح الأبرز لبلوغ النهائي إلا أنه واصل نتائجه المخيبة على الملاعب الترابية قبل دورة رولان غاروس الفرنسية.

وبفوزه هذا سيرتقي اليوناني إلى المركز السابع في تصنيف اللاعبين يوم الاثنين وهو أفضل مركز له في مسيرته الاحترافية.

ورغم صغر سنه بات في جعبة تسيتسيباس الذي لم يسبق له الفوز على الماتادور، انتصارات على الثلاثة الكبار نادل ودجوكوفيتش وروجيه فيدرر.

وحقق اللاعب اليافع أربعة ارسالات ساحقة في اللقاء وكسر ارسال نادال ست مرات مقابل خمسة للإسباني.

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