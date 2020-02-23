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دوري أبطال أوروبا
تنس

تسيتسيباس يحتفظ بلقب دورة مرسيليا

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احتفظ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا بلقبه بطلاً لدورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب، بفوزه على الكندي الصاعد فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-3 و6-4 في المباراة النهائية الأحد.

AFP

واللقب هو الخامس لتسيتسيباس المصنف سادسا عالميا في مسيرته الاحترافية، في حين فشل الكندي في إحراز باكورة ألقابه في خامس مباراة نهائية يخوضها.

وللمفارقة، لم يتمكن الكندي البالغ من العمر 19 عاما والمصنف 18 عالميا، من الفوز بأي مجموعة في المباريات النهائية التي خاضها.

ونجح تسيتسيباس في تحقيق الفوز الثاني على أوجيه-ألياسيم في رابع مواجهة مباشرة بينهما، وهو تمكن من كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث وإنقاذ ثلاث فرص لكسر الإرسال، ليحسم المجموعة الأولى.

وفي الثانية، تمكن اليوناني من كسر إرسال أوجيه-ألياسيم مرتين، مقابل مرة واحدة للكندي، ليفوز بالمباراة.
                  

ستيفانوس تسيتسيباس
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