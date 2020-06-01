وضع ستيفانوس تسيتسيباس: "أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات" الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى في 2020 من بين أهدافه عقب حصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في العام الماضي لكن اللاعب اليوناني الشاب يشعر بأن هذا الأمر كان” كبيرا للغاية “وأثقل عاتقه.

ولم تخرج ألقاب البطولات الأربع الكبرى عن نوفاك دجوكوفيتش ورفاييل نادال وروجر فيدرر منذ حصد السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقب أميركا المفتوحة في 2016، وكان تسيتسيباس: "أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات" واحدا من اللاعبين القلائل المرشحين لكسر هذه الهيمنة.

وكان اللاعب المصنف السادس عالميا قال إنه” قريب للغاية “من الفوز بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى بعد انتصاره في نهائي البطولة الختامية والتي تضم أول ثمانية مصنفين.

ونقل موقع تنس ميجورز عن تسيتسيباس: "أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات" قوله” عندما أنظر إلى هذا أعتقد أنه كان أكبر من أن يؤخذ على محمل الجد. لم يكن علي النظر لبعيد مبكرا."

”بالتأكيد أريد حدوث ذلك لكن يجب علي الحديث عن أمور مثل هذه بشكل أقل والتركيز على الحاضر“.

وأضاف” أعتقد أنني أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات ويجب علي أخذ الأمر خطوة بخطوة وعدم التفكير كثيرا في المستقبل وألا أكون منطقيا“.

وقطع تسيتسيباس: "أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات" خطوات كبيرة في مسيرته الشابة وبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة والدور الرابع في فرنسا المفتوحة في 2019.

وقال اللاعب اليوناني، الذي رشحه دجوكوفيتش ليكون المصنف الأول عالميا في المستقبل، إنه يجب عليه أن يتعلم انتظار فرصته.

وتابع” أقولها في كل مرة كأنه الأمر الوحيد الذي أريد تحقيقه في حياتي. أعتقد أن التفكير في الأمر كثيرا ربما يؤدي إلى عدم حدوثه لذا يجب على الاسترخاء والاستمتاع بالتقدم“.