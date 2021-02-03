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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

تأهل صعب لأوساكا في كأس جيبسلاند

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تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من كأس جيبسلاند لكرة المضرب المقام في أستراليا، عندما قلبت تخلفها بمجموعة أمام البريطانية المغمورة كاري بولتر إلى فوز 3-6 و6-3 و6-1 في ملبورن.

REUTERS

وقالت أوساكا التي تلتقي في الدور التالي مع الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو "اليوم كان شاقاً بالنسبة لي. شعرت بأني أخوض تجربة جديدة هنا مجدداً بعد غياب لفترة طويلة".

وأضافت المصنفة ثانية في البطولة "أعتقد أن منافستي لعبت بشكل جيد، وبالتالي كان يتعين عليّ رفع مستواي"، مشيرة إلى أنها كانت "أكثر هدوءاً بعد خسارتي المجموعة الأولى وقررت أن ألعب بطريقة جيدة".

في المقابل، لم تجد الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى أي صعوبة في تخطي البريطانية الأخرى لورا سيغموند بالفوز عليها 6-2 و6-4.

وقالت هاليب "أنا سعيدة حقاً للمستوى الذي قدمت خلال المباراتين (الأولى والثانية)، وبالتالي فالعودة أمر جيد".

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً، على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-7 (4-7) و6-3 و6-2.  

سيمونا هاليب ناومي أوساكا كأس جيبسلاند
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