تأجيل مسابقتي كأس ديفيس وكأس الاتحاد إلى عام 2021



وكان من المقرر أن تقام كأس ديفيس في مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكنها ستقام اعتباراً من تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2021 في المدينة ذاتها.



أما كأس الاتحاد للسيدات التي كانت مقررة أصلاً في بوادبست في نيسان/أبريل الماضي فستقام من 13 إلى 18 من نيسان/أبريل 2021 في العاصمة المجرية أيضاً.



وقال رئيس الاتحاد الدولي للعبة ديفيد هاغيرتي: "إنه قرار صعب اتخذناه، لكن تنظيم حدث عالمي للفرق من هذا المستوى وفي الوقت ذاته ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين هو مخاطرة كبرى لم يكن بالإمكان اتخاذها".



وكانت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب قد أعلنتا خلال الشهر الحالي أنّ منافساتهما المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب الفيروس، ستستأنفان في الثالث من آب/أغسطس و14 منه، في باليرمو الإيطالية وواشنطن على التوالي.