بليشكوفا تتعاقد مع المدرب الفنزويلي فالفيردو

وكتبت بليشكوفا على موقعها الرسمي: "لقد كان (فالفيردو) أحد أولوياتي منذ البداية".

وأضافت اللاعبة البالغة 27 عاماً والساعية خلف لقبها الأول في بطولات الغراند سلام: "حقق نتائج رائعة، وقلة من يفهم كرة المضرب مثله وأنا مقتنعة أن لديه الكثير ليقدمه لي".

وسبق لفالفيردو (33 عاماً) أن عمل مع الاسكتلندي أندي موراي من 2010 حتى 2014، وكان جزءاً من الطاقم التدريبي للمدرب الأميركي التشيكوسلوفاكي الأصل إيفان ليندل الذي ساهم في فوز موراي ببطولتي الولايات المتحدة الاميركية، رابع البطولات الأربع الكبرى، عام 2012 وويمبلدون الانكليزية عام 2013.

كما عمل فالفيردو مع التشيكي توماس برديتش والبلغاري غريغور ديميتروف هذا العام، قبل أن ينضم إلى طاقم السويدي ماغنوس نورمان مدرب السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا.

وتخلت بليشكوفا وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية لعام 2016 عن خدمات مدربتها مارتينيز، الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 1994، بعد عام شهد تتويجها بأربع دورات، كما بلغت الدور نصف نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الماسترز الختامية، وأنهت الموسم في المركز الثاني عالمياً.