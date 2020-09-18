بليسكوفا وهاليب دون عناء في روما

كانت بليسكوفا توجت بلقب نسخة العام الماضي بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا.

وتلتقي بليسكوفا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مرتنز والتي تغلبت على المونتينيغرية دانكا بوفينيتش 6-4 و6-4.

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى في روما بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-4.

وفي ربع النهائي، تلتقي هاليب التي توجت بلقب دورة براغ الدولية منتصف آب/أغسطس الماضي عقب استئناف المنافسات التي توقفت منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، مع الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على مواطنتها إيلينا ريباكينا 4-6 و7-6 (7-3) و6-2.

وخرجت كونتا وصيفة العام الماضي أمام الاسبانية غاربيني موغوروسا بخسارتها 6-4 و6-1.

وضربت موغوروسا موعدًا مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا وصيفة فلاشينغ ميدوز الأسبوع الفائت في الدور ربع النهائي بعد انسحاب الروسية داريا كاساتكينا لإصابة في قدمها عندما كانت النتيجة 6-6 في المجموعة الأولى وأزارنكا متقدمة 2-صفر في شوط كسر التعادل.

وبلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الدور ربع النهائي بفوزها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 7-6 (8-6) و6-4.