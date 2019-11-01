بطولة الماسترز: بليشكوفا تقصي هاليب وتلحق بسفيتولينا الى نصف النهائي

لحقت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية عالميا بالاوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة وحاملة اللقب الى نصف نهائي بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب في مدينة شينزين الصينية، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الخامسة 6-صفر و2-6 و6-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة البنفسجية.

واحتاجت بليشكوفا الى ساعة و45 دقيقة لتحقيق فوزها الرابع على هاليب في 11 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن، والثاني في ثلاث مباريات هذا العام حيث تغلبت عليها في نصف نهائي دورة ميامي الأميركية بعدما خسرت أمام الرومانية في الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد.

وهو الفوز الثاني لبليشكوفا في البطولة التي بلغت نصف النهائي بها للمرة الثالثة على التوالي حيث حلت ثانية في المجموعة البنفسجية خلف سفيتولينا التي أكدت تأهلها إلى دور الأربعة بالعلامة الكاملة بتغلبها على الاميركية صوفيا كينين 7-5 و7-6 (12-10).

وتلتقي بليشكوفا في نصف النهائي مع الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا ومتصدرة المجموعة الحمراء.

في المقابل، فشلت هاليب، بطلة ويمبلدون هذا العام، في بلوغ دور الأربعة للبطولة التي توجت بلقبها عام 2014، وخرجت من الدور الأول.

فوز ثالث تواليا لسفيتولينا

وحققت سفيتولينا التي ضمنت بطاقتها إلى نصف النهائي الأربعاء، فوزها الثالث على التوالي وكان بشق النفس على حساب كينين.

وبدأت سفيتولينا المباراة بخسارة ارسالها في الشوط الثالث بخطأ مزدوج، فيما رفعت كينين من مستوى لعبها من دون ان تتمكن من حسم المجموعة لصالحها في الشوط العاشر والارسال معها.

وردت الاوكرانية بكسر ارسال الاميركية مرة جديدة في الشوط الثاني عشر لتحسم المجموعة الاولى لصالحها.

في المجموعة الثانية، كسرت كينين إرسال منافساتها في الشوط التاسع ولكنها مرة جديدة فشلت في الحسم، لتقلب سفيتولينا الامور لصالحها وتحسم المجموعة والمباراة بشوط فاصل "تاي بريك".

وحققت سفيتولينا (25 عاما) فوزها الثامن تواليا في بطولة الماسترز، في سعيها لانهاء الموسم مع فوز اول منذ أن احرزت لقبها الاخير العام الماضي في دورة سنغافورة.

وقالت سفيتولينا التي احتاجت الى ساعتين و10 دقائق للتغلب على منافستها "انا سعيدة لانني انهيت المباراة بمجموعتين".

وتابعت "كانت مباراة قوية من الناحية البدنية وتوجب عليّ أن أكون قوية".

وكانت كينين، المصنفة 12، حلت بدلا من الكندية بيانكا أندرييسكو، المصنفة رابعة عالميا والتي انسحبت من الدورة الاربعاء أمام بليشكوفا بسبب اصابة في الركبة.

وتلعب سفيتولينا السبت في الدور نصف النهائي مع السويسرية بليندا بنتشيتش ثانية المجموعة الحمراء.