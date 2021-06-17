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بطولة أمم أوروبا 2020
تنس

بطولة أميركا المفتوحة ستقام في ملاعب ممتلئة بالجماهير !

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أعلن الاتحاد الأميركي للتنس اليوم الخميس أن بطولة أميركا المفتوحة ستقام في ملاعب ممتلئة على مدار أسبوعين في 2021 مما يجعلها أول بطولة من الأربع الكبرى تقام أمام حضور جماهيري كامل في خضم جائحة فيروس كورونا.

Reuters

وأقيمت البطولة بدون جماهير في 2020 بسبب الوباء وستكون أول بطولة كبرى تقام في ملاعب ممتلئة منذ أستراليا المفتوحة العام الماضي.  

وقال مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للتنس "السعادة لا تسعنا باستقبال جماهيرنا العظيمة مرة أخرى في أميركا المفتوحة هذا العام. نفخر بنجاحنا في تنظيم البطولة في 2020 لكننا افتقدنا الحضور الجماهيري وقتها. نعرف تماما أن الحضور الجماهيري هو الذي يجعل الأجواء في أميركا المفتوحة لا مثيل لها".  

وأضاف الاتحاد الأميركي للتنس أن تذاكر البطولة المقررة بين 30 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول سيتم طرحها للبيع اعتبارا من 13 يوليو/تموز.  

بطولة أميركا المفتوحة للتنس كورونا الاتحاد الأميركي للتنس
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