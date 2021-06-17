بطولة أميركا المفتوحة ستقام في ملاعب ممتلئة بالجماهير !

وأقيمت البطولة بدون جماهير في 2020 بسبب الوباء وستكون أول بطولة كبرى تقام في ملاعب ممتلئة منذ أستراليا المفتوحة العام الماضي.

وقال مايك داوس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للتنس "السعادة لا تسعنا باستقبال جماهيرنا العظيمة مرة أخرى في أميركا المفتوحة هذا العام. نفخر بنجاحنا في تنظيم البطولة في 2020 لكننا افتقدنا الحضور الجماهيري وقتها. نعرف تماما أن الحضور الجماهيري هو الذي يجعل الأجواء في أميركا المفتوحة لا مثيل لها".

وأضاف الاتحاد الأميركي للتنس أن تذاكر البطولة المقررة بين 30 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول سيتم طرحها للبيع اعتبارا من 13 يوليو/تموز.