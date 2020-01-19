بطولة أستراليا المفتوحة: مونفيس أصيب في يده بسبب لعبة الكترونية

كشف الفرنسي غايل مونفيس انه تعرض الشهر الماضي لإصابة في اليد بسبب لعبة الكترونية، متوقعا ألا تؤثر على أدائه في أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي تنطلق الإثنين.

ويخوض الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما والمصنف عاشرا عالميا، مباراته الأولى في البطولة الثلاثاء ضد التايواني لو ين-هسون، وكشف في تصريحات للصحافيين الأحد أن تحضيراته لم تكن بالقدر الذي يأمله، بسبب إصابة في اليد تعرض لها في كانون الأول/ديسمبر.

وهي المرة الأولى يتحدث فيها مونفيس عن الإصابة التي لم تمنعه من المشاركة مع فرنسا في كأس رابطة المحترفين التي أقيمت في وقت سابق هذا الشهر في أستراليا، حيث خرج المنتخب من الدور الأول.

وأوضح مونفيس "كنت ألعب لعبة الكترونية في غرفتي وضربت يدي اليمنى بالحافة العلوية للسرير".

وتابع "العلاج الفعلي هو الراحة، لكن نظرا لأن ذلك غير ممكن (مع انطلاق الموسم)، أتناول أدوية مضادة للتورم وأضع الثلج عليها".

وأضاف "الوضع الى تحسن، الأمور إيجابية، وان كنت أحيانا أحتاج الى الراحة ليوم بعد خوض حصص تدريبية قوية"، مشيرا الى انه في حال أفضل من نهاية العام 2019 "وعلي ايجاد الإيقاع الملائم بشكل تدريجي".

وأحرز مونفيس ثمانية ألقاب في مسيرته الاحترافية آخرها دورة روتردام الهولندية العام الماضي

وتبقى أفضل نتيجة له في أستراليا بلوغ الدور ربع النهائي عام 2016.

أما أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى فهي بلوغ نصف النهائي، وذلك في رولان غاروس الفرنسية (2008) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2016).