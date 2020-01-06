بداية قوية للأميركية غوف في أوكلاند

حققت الأميركية المراهقة كوكو غوف التي برزت تحت الأضواء بشكل لافت العام الماضي، بداية قوية في الموسم الجديد لكرة المضرب بفوزها السهل على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-1 الإثنين في الدور الأول من دورة أوكلاند النيوزيلندية الدولية.

واحتاجت غوف (15 عاما) إلى 61 دقيقة فقط لتخطي منافستها، في مباراة أقيمت وسط رياح قوية أثّرت على أداء اللاعبتين.

وقالت الأميركية بعد المباراة "كان اللعب في ظل الرياح صعبا بعض الشيء. أنا سعيدة لمجرد تأهلي الى الدور التالي".

وبرزت غوف بقوة في بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية العام الماضي، ببلوغها ثمن النهائي والدور الثالث تواليا، قبل أن تحرز باكورة ألقابها في دورات المحترفات اثر تتويجها بدورة لينتس النمساوية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبعدما كانت في المرتبة 875 عالميا في نهاية عام 2018، تدخل غوف العام الحالي وهي مصنفة في المركز 67.

وتشارك في دورة أوكلاند، التي تعد من الدورات التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم الجديد، الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاما) التي توجت بستة ألقاب كبيرة من أصل 23 في رصيدها قبل ولادة غوف حتى.

وكان من المقرر أن تبدأ سيرينا بمواجهة الروسية سفتلانا كوزنتسوفا لكن الhخيرة اضطرت إلى الانسحاب الإثنين بداعي المرض. وستلتقي الأميركية بالتالي مع الإيطالية كاميلا جورجي الثلاثاء في الدور الأول.

وخاضت سيرينا مباراة في الزوجي الاثنين إلى جانب الدنماركية كارولاين فوزنياكي، انتهت بفوزهما على اليابانيتين ناو هيبينو وماكوتو نينوميا 6-2 و6-4.

وتغلبت الفرنسية كارولين غارسيا على الأميركية المغمورة تايلور تاونسند بصعوبة 5-7 و6-3 و7-5 في ساعتين و32 دقيقة.

وشهد الدور الأول انسحاب اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة ببطولة رولان غاروس عام 2017 "لأسباب شخصية" كما قالت، في حين أعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو المتوجة ببطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي عدم مشاركتها الشهر الماضي لمعاناتها من إصابة في الركبة.