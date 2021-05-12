بارتي تستهل مشوارها في روما بنجاح وأوساكا تودّع

وأعفيت بارتي، القادمة من خسارة السبت في نهائي دورة مدريد على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، من خوض الدور الأول في روما على غرار المصنفات السبع الأوليات، مثل الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب واليابانية ناومي أوساكا الثانية التي سقطت عند العقبة الأولى بخسارتها الأربعاء أمام الأميركية جيسيكا بيغولا الحادية والثلاثين عالمياً بمجموعتين 6-7 (2-7) و2-6.

واحتاجت بارتي إلى ساعة و19 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة الإيطالية.

وستواجه بارتي في الدور القادم الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التي تغلبت على الفرنسية كارولين غارسيا 6-4 و6-4.

ومن جهتها، سقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها الثالثة فقط منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم.

وسبق لأوساكا أن ودعت الأسبوع الماضي دورة مدريد من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وكانت مشاركتها في مدريد الأولى لها على الملاعب الترابية منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ بطولة رولان غاروس لعام 2019، باستثناء خوضها كأس الاتحاد في شباط/فبراير 2020.

ومن جهتها، تحقق بيغولا عن 27 عاماً أفضل مواسمها وحققت في بطولة أستراليا أفضل نتيجة لها في الغراند سلام بوصولها الى ربع النهائي.

وستلتقي في ثمن النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثالثة والثلاثين عالمياً.

وتغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-3 و6-4، فيما تغلبت التشيكية كارولينا بليشكوفا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-3.

وبلغت ثمن النهائي أيضاً الأميركية الواعدة كوري غوف بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-1 و1-6 و6-1.



