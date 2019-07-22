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كأس أمم إفريقيا 2019
تنس

بارتي تحتفظ بصدارة تصنيف المحترفات

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احتفظت الأسترالية أشلي بارتي بصدارة تصنيف المحترفات الصادر الإثنين في ظل عدم مشاركة المصنفات الأوليات بدورات كرة المضرب الاسبوع الماضي، أمام اليابانية ناومي أوساكا والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

Reuters

وأكملت الرومانية سيمونا هاليب التي صعدت الأسبوع الماضي ثلاثة مراكز في التصنيف عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب الأميركية سيرينا وليامس، والهولندية كيكي برتنز المراكز الخمسة الأولى.

وارتقت الكازخستانية الشابة إيلينا ريباكينا (20 عاما) إلى المركز 65 عالمياً بعد فوزها بدورة بوخارست الرومانية المقامة على ملاعب ترابية.

ودخلت الفرنسية الشابة فيونا فيرو (22) نادي المائة الأوليات بعدما تقدمت 23 مركزاً لتحتل المرتبة 75 بعد فوزها بدورة لوزان (غستاد سابقا) على حساب مواطنتها حاملة اللقب أليزيه كورنيه.
 
- ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي         6605 نقطة
2- اليابانية ناومي أوساكا       6257
3- التشيكية كارولينا بليسكوفا   6055
4- الرومانية سيمونا هاليب       5933 
5- الهولندية كيكي برتنز         5130 
6- التشيكية بترا كفيتوفا        4785
7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا   4638
8- الأميركية سلون ستيفنز         3802 
9- الأميركية سيرينا وليامس       3411 
10- البيلاروسية آرينا سابالنكا   3365 

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