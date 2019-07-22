بارتي تحتفظ بصدارة تصنيف المحترفات

وأكملت الرومانية سيمونا هاليب التي صعدت الأسبوع الماضي ثلاثة مراكز في التصنيف عقب تتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، على حساب الأميركية سيرينا وليامس، والهولندية كيكي برتنز المراكز الخمسة الأولى.

وارتقت الكازخستانية الشابة إيلينا ريباكينا (20 عاما) إلى المركز 65 عالمياً بعد فوزها بدورة بوخارست الرومانية المقامة على ملاعب ترابية.

ودخلت الفرنسية الشابة فيونا فيرو (22) نادي المائة الأوليات بعدما تقدمت 23 مركزاً لتحتل المرتبة 75 بعد فوزها بدورة لوزان (غستاد سابقا) على حساب مواطنتها حاملة اللقب أليزيه كورنيه.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي 6605 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 6257

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6055

4- الرومانية سيمونا هاليب 5933

5- الهولندية كيكي برتنز 5130

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4785

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4638

8- الأميركية سلون ستيفنز 3802

9- الأميركية سيرينا وليامس 3411

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3365