ايفانيسيفيتش مصاب بفيروس كورونا

وقال ايفانيسيفيتش (48 عاماً) على انستاغرام "للأسف...لقد اكتشفت للتو بأني مصاب بوباء كوفيد-19".

وأضاف "أنا في حالة جيدة ولا اشعر بأي عوارض" مناشداً جميع الذين خالطوه بأن ينتبهوا على صحتهم وعلى صحة ذويهم.

وتابع: "سأستمر في حجر نفسي" مشيرًا إلى أنه خضع لفحصين سلبيين في آخر 10 أيام قبل أن تأتي نتيجة الفحص الثالث ايجابية.

وكان ايفانيسيفيتش مديراً لجولة "أدريا" الكرواتية في كرة المضرب التي نظمها دجوكوفيتش في دول البلقان، وقد جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا فيها وهم البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور توريتسكي، ايجابية أيضاً.

وتلقى دجوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضوراً جماهيرياً في المدرجات بلغ نحو ألفي متفرج، وقد اضطر إلى تقديم اعتذاره علناً بقوله ""يؤسفني بشدة أن تكون البطولة قد تسببت بالأذى. اعتقدنا أن الدورة استوفت جميع البروتوكولات الصحية وبدا أن صحة منطقتنا في حالة جيدة لتوحيد الناس في النهاية لأسباب خيرية. كنا مخطئين وكان ذلك مبكراً جداً".



