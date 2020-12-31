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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

انسحاب موراي من المشاركة في بطولة ديلراي بيتش

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انسحب أندي موراي من بطولة ديلراي بيتش للتنس الافتتاحية للموسم الجديد والمقررة في فلوريدا الأسبوع المقبل لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا قبل أستراليا المفتوحة.

REUTERS

 
وغاب موراي عن معظم فترات موسم 2020 بسبب مضاعفات إصابته في الفخذ وعانى لاستعادة مستواه بعد عودته بعد توقف المنافسات بسبب الجائحة.  

لكنه قبل الدعوة للمشاركة في بطولة ديلراي بيتش المقررة بين السابع و13 كانون الثاني/ يناير.  

وتعد هذه البطولة من المسابقات الاستعدادية لأستراليا المفتوحة في ملبورن والتي ستنطلق في الثامن من شباط / فبراير متأخرة ثلاثة أسابيع عن موعدها الأصلي بسبب الاجراءات الصحية المتبعة. 
 
وقال موراي البالغ من العمر 33 عاماً اليوم الخميس "بعد مشاورات كثيرة مع فريقي المعاون قررت عدم السفر للعب في ديلراي بيتش، بسبب الزيادة في معدلات الإصابة بكوفيد-19 ومخاطر السفر المعتادة أرغب في تقليل خطر الإصابة بالعدوى قدر الامكان قبل أستراليا المفتوحة".  

وخضع موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، لجراحة في الفخذ في كانون الثاني/ يناير العام الماضي وتراجع للمركز 122 في التصنيف العالمي بعد أن خاض سبع مباريات فقط هذا العام.  
              
 

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