انسحاب اليابانية أوساكا من دورة برلين



وقال متحدث باسم دورة برلين التي تبدأ في 14 الشهر الحالي: "لقد أُفدنا بأنّ ناومي أوساكا لن تشارك في برلين، بعد استشارة فريقها، ستأخذ قسطًا من الراحة".



لم تكشف أوساكا (23 عامًا) عن موعد عودتها إلى المنافسات، ما يثير الشكوك حيال مشاركتها في دورة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، التي تبدأ في 28 حزيران/يونيو الحالي ودورة الألعاب الاولمبية في بلادها.



وتتصدر أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى العناوين منذ انسحابها من رولان غاروس بعد قرارها مقاطعة الإعلام.



تم تغريمها 15 ألف دولار من قبل المنظمين الذين هددوا بإقصائها من البطولة في حال عدم التزامها بواجباتها الإعلامية، ما دفع باليابانية إلى الانسحاب.



وكانت أوساكا كشفت مؤخرًا عن معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق، والتي قالت إنها تفاقمت مع اضطرارها للظهور والحديث أمام الإعلام.