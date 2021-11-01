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الدوري الإنكليزي الممتاز
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انتهاء مشوار كاراتسيف باكراً وتأهل سهل لنوري

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انتهى مشوار الروسي أسلان كاراتسيف، عند الدور الأول لدورة باريس آخر دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم، وذلك بخسارته الإثنين أمام الأميركي سيباستيان كوردا 2-6 و7-6 (11-9) و6-7 (5-7).

Reuters

وكانت الخسارة أمام كوردا مكلفة للروسي الفائز بلقبين هذا الموسم والذي وصل الى نصف نهائي بطولة أستراليا في أفضل نتيجة له في الغراند سلام، إذ فقد الأمل نهائياً في المنافسة على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية إذ سيكون من المستحيل على المصنف 13 اللحاق بالإيطالي يانيك سينر، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى البطولة (2290 نقطة للروسي مقابل 3015 للإيطالي).

وخلافاً لكاراتسيف، أبقى البريطاني كاميرون نوري، الفائز بلقب دورة إنديان ويلز، على حظوظه بالمشاركة في البطولة الختامية المقررة في تورينو والتي يشارك فيها أفضل ثمانية لاعبين للموسم، وذلك بتأهل المصنف عاشراً في باريس الى الدور الثاني بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس بسهولة تامة 6-2 و6-1.

وعلى غرار كاراتسيف، انتهى مشوار الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي حقق انجازاً الشهر المنصرم بوصوله الى نهائي دورة إنديان ويلز، عند الدور الأول بخسارة ابن الـ29 عاماً أمام الفرنسي أدريان مانارينو من دون مقاومة تذكر 2-6 و4-6.

ويلتقي نوري في الدور الثاني الصربي فيليب كراييونوفيتش أو الأميركي رايلي أوبيلكا، وفي حال واصل مشواره ووصل الى نصف النهائي فقد يصطدم بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول العائد الى المشاركة للمرة الأولى منذ أن حرمه الروسي دانييل مدفيديف من الفوز بلقبه الكبير الرابع للموسم بالفوز عليه في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر.

ويبدأ الصربي عودته اعتباراً من الدور الثاني حيث سيواجه المجري مارتون فوشوفيتش الذي قدم مباراة كبيرة الإثنين بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و6-7 (6-8) و7-6 (7-5).                                    

دورة باريس أسلان كاراتسيف
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