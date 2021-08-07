المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة كلوج للتنس

وكانت ابنة الـ25 عاماً حققت الإنجاز بمجرد وصولها الى ربع النهائي بفوزها الخميس على الفليبينية ألكسندرا إيلا 6-2 و6-2، بعدما أطاحت بالفرنسية أليزيه كورنيه المصنفة أولى في الدورة من الدور الأول عندما تغلبت عليها 6-2 و6-4، وذلك لأن أياً من مواطناتها لم يصلن الى هذا الدور في دورات رابطة المحترفات.

لكن شريف، المتخرجة من إحدى جامعات كاليفورنيا، لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت الى نصف النهائي الجمعة بفوزها على السلوفاكية كريستيانا كوتشوفا 6-3 و6-1، قبل أن تعزز انجازها التاريخي ببلوغ المصنفة 119 عالمياً المباراة النهائية السبت.

وأضافت المولودة في القاهرة هذا الإنجاز الى الذي حققته في بطولة رولان غاروس عام 2020 حين كانت أول مصرية تشارك في ثانية بطولات الغراند سلام، أو الذي حققته في أستراليا المفتوحة أوائل العام الحالي حين باتت أول لاعبة من بلادها تتأهل الى الدور الثاني في أولى بطولات الغراند سلام.

وخلافاً لمبارياتها السابقة في هذه الدورة، عانت المصرية السبت إذا كانت قاب قوسين أو أدنى من خسارة المجموعة الأولى قبل أن تنقذ نفسها، ثم حافظت على رباطة جأشها في الثانية حين عادت منافستها الرومانية من تخلفها صفر-4 لتدرك التعادل 4-4، وقادت المباراة الى بر الأمان.

وتلتقي شريف في المباراة النهائية الألمانية أندريا بتكوفيتش المصنفة ثانية في الدورة والتي تغلبت بدورها على الصربية ألكسندرا كرونيتش 6-4 و6-2، في ثاني مباراة لها السبت بعدما اضطرت الى إكمال لقاء ربع النهائي مع الأسترالية سيوني منديز والذي حسمته 6-7 (6-8) و6-4 و6-1.

شهادة في الطب الرياضي

وُلدت شريف في 5 أيار/مايو 1996 في القاهرة، تعرّفت إلى كرة المضرب بعمر الرابعة من خلال والديها ولها ثلاث شقيقات روان، داليا ورنا.

حصلت اللاعبة التي تهوى الاستماع الى العزف على الطبول وترغب ممارستها يوما ما بحسب موقع رابطة المحترفات، على شهادة العلوم في الطب الرياضي من جامعة بيبرداين من ماليبو-كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وتتحدث الانكليزية، العربية، الفرنسية والاسبانية.

بعدما أمضت أربع سنوات تشارك في بطولات الجامعات في الولايات المتحدة، كان 2019 أول موسم احترافي لعاشقة النادي الأهلي ولاعبة الشرطة سابقا. ومنذ كانت بعمر السادسة عشرة، تتدرّب مع الاسباني خوستو غونزاليس مارتينيس في إلتشي.



