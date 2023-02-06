الصدارة على حالها مع دجوكوفيتش وشفيونتيك





لدى الرجال، بقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش المتوج بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأحد الماضي، والـ22 في الغراند سلام، في الصدارة أمام الإسباني كارلوس ألكاراس واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وكان التغيير الوحيد بين المراكز العشرين الأولى هو تراجع الألماني ألكسندر زفيريف مركزين إلى المرتبة السادسة عشرة، واستفاد الأميركي فرانسيس تيافو والإسباني بابلو كارينيو بوستا من ذلك وارتقى كل منهما مركزاً واحداً، فأصبح الأول بالمركز الرابع عشر والثاني بالمركز الخامس عشر.



ولدى السيدات، عزّزت الفرنسية كارولين غارسيا موقعها في المركز الخامس بـ150 نقطة، بخسارتها المباراة النهائية لدورة ليون الفرنسية أمام الأميركية المغمورة أليسيا باركس 6-7 (7-9) و5-7 الأحد.

وتتصدر البولندية إيغا شفيونتيك التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 7070 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 6195

4. كاسبر رود (النروج) 5765

5. أندري روبليف (روسيا) 4200

6. رافايل نادال (إسبانيا) 3815

7. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3715

8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3410

9. هولغر رونه (الدنمارك) 3046

10. هوبرت هوركاتش (بولندا) 2995



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10485 نقطة

2. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 6100

3. أنس جابر (تونس) 5210

4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5000

5. كارولين غارسيا (فرنسا) 4795

6. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3992

7. ماريا ساكّاري (اليونان) 3811

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3380

9. بليندا بنتشيتش (سويسرا) 2905

10. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 2815

