الروسي مدفيديف يتوج على أرضه في سان بطرسبورغ

توج الروسي دانييل مدفيديف، المصنف رابعا عالميا، الأحد على أرضه وامام جماهيره بطلا لدورة سان بطرسبورغ بفوزه في المباراة النهائية بسهولة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و6-2.

وهو الفوز السادس لمدفيديف، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، رابع البطولات الأربع الكبرى، في مسيرته والثالث له هذا العام.

ولم يواجه الروسي (23 عاما) أي منافسة تذكر من نظيره الكرواتي الذي غلبه التعب بعد أسبوع اضطر خلاله لحسم ثلاث من مبارياته في مجموعة ثالثة حاسمة.

وهو الفوز الأول لمدفيديف على تشوريتش في ثلاث مواجهات بينهما، علما بأنه لم ينجح قبل نهائي سان بطرسبورغ في انتزاع أي مجموعة منه.

وانتظر الروسي ربع ساعة على بداية المباراة لكسر ارسال منافسه ليتقدم 3-2 في طريقه لإنهاء المجموعة الأولى في 40 دقيقة، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة 6-2 بدون أي مقاومة تذكر من تشوريتش.

وعبر مدفيديف عن فرحته بالفوز أمام جماهيره قائلا "أميل إلى اخفاء مشاعري، ولكني واجهت صعوبة في عدم التعبير عن فرحتي".

وتابع مدفيديف تألقه على ملاعب الكرة الصفراء منذ تموز/ يوليو الماضي، اذ بلغ النهائي الخامس له في خمس دورات شارك بها.

وكان تشوريتش (22 عاما) يخوض نهائي إحدى دورات المحترفين للمرة الأولى منذ دورة شانغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة عام 2018.



