الخليفي يتوقع وصول سابالينكا للـ" Top 5" ويعتبر أنس جابر "فخراً للعرب"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث الخليفي عن تتويج سابالينكا، المصنفة 13 عالمياً، لأول مرة بلقب بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: "هي نجمة قادمة على مهل، أتوقع أن تكون على لائحة الـ TOP 5. استحقت سابالينكا اللقب لأنها كانت الأفضل في البطولة بعد أن أكدت ذلك من مباراة لأخرى".

وأضاف رئيس الاتحاد القطري للتنس قائلاً: "بطولة قطر مهمة بالنسبة للاعبات لأنها تندرج ضمن فئة الـ WTA Premier 5 وهي من أعلى البطولات في العالم على مستوى النقاط والجوائز المالية والجميع يريد التتويج بها".

أنس جابر "فخر العرب"

أما عن تألق النجمة أنس جابر، المصنفة 44 عالمياً، بوصولها لربع نهائي بطولة قطر توتال، أكد الخليفي بأن اللاعبة التونسية هي فخر لكل العرب قائلاً: " أنس جابر تقدم بداية موسم رائع، هي فخر للعرب. تمنينا أن تذهب بعيداً في هذه البطولة بعد فوزها على المصنفات الأوليات على العالم كما أنها كانت قريبة من الوصول إلى نصف النهائي لولا الاصابة التي تعرضت لها. أتمنى لها التوفيق. أبلغتها بأن الاتحاد القطري سيواصل دعمها بأي شيئ لأنها فخر للعرب".

