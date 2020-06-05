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الدوري الألماني
تنس

التنس بحضور جماهيري في براغ

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تشارك النجمتان التشيكيتان كارولينا بليشكوفا، الثالثة عالمياً، وبترا كفيتوفا، الـ12 عالمياً، في دورة خيرية في كرة المضرب وبحضور جماهيري بين 13 و15 حزيران/يونيو الحالي في العاصمة براغ.

REUTERS

ويتواجه فريقان، كل منهما مؤلف من ست لاعبات، في هذه الدورة بعد أن سمحت الحكومة التشيكية بإقامة الأحداث التي لا يتجاوز عدد الحضور فيها 500 شخص انطلاقاً من الثامن من حزيران/يونيو، في ظل تخفيف قيود الاقفال التام المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء على صفحة فيسبوك الخاصة بالدورة "لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذه الدورة الفريدة للفرق".

وقال توماس بيتيرا مروّج الدورة لوكالة "سي تي كا" المحلية "سنبدأ بعدد أقل من الاشخاص، وأعتقد أننا سنرفعه تدريجياً".

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات منافسات كرة المضرب منذ آذار/مارس الفائت وستستمر حتى 31 تموز/يوليو على الاقل.
                  
                  
 

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