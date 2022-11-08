التصنيف العالمي: غارسيا رابعة بعد تتويجها في البطولة الختامية

وتغلبت غارسيا في النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تقدمت بدورها مركزين لتصبح خامسة، لتحقق الفرنسية أكبر لقب في مسيرتها وتصبح ثاني لاعبة من بلادها تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال العام، بعد أميلي موريسمو في 2005.

ورغم خسارتها في نصف النهائي أمام سابالينكا، لا زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلّق بعيدًا في الصدارة وستنهي العام في القمة للمرة الأولى في مسيرتها، لتخلف الأسترالية آشلي بارتي التي أنهت الأعوام الثلاثة الماضية في المركز الأول قبل اعتزالها المفاجئ في آذار/مارس الفائت بعد تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة.

وهيمنت شفيونتيك على الألقاب هذا العام ورفعت الكأس في ثماني مناسبات، بينها مرتان في البطولأت الكبرى (رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز)، وأربع في دورات الالف.

أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني

وحافظت التونسية أنس جابر على الوصافة رغم خسارتها المباريات الثلاث جميعها في البطولة الختامية التي أقيمت في فورث وورث في تكساس الأميركية.

وتراجعت الأميركية الشابة كوكو غوف التي خرجت من دور المجموعات ثلاثة مراكز لتصبح سابعة، كما تراجعت اليونانية ماريا ساكاري التي خسرت ضد غارسيا في نصف النهائي، مركزًا لتصبح سادسة.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 11085 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 5055

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4691

4. كارولين غارسيا (فرنسا) 4375 (+4)

5. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3925 (+2)

6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3871 (-1)

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3646 (-3)

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 3435

9. فيرونيكا كوديرميتوفا (روسيا) 2795

10. سيمونا هاليب (رومانيا) 2661

تصنيف الرجال

لدى الرجال، اقتحم الدنماركي الشاب هولغر رونه قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى بعد تتويجه بدورة باريس-بيرسي للماسترز على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي خسر مركزاً.

وبات رونه أول دنماركي يدخل قائمة العشرة الأوائل إثر تقدمه 8 مراكز بعد أن أصبح أصغر لاعب يتوج في العاصمة الفرنسية منذ الألماني بوريس بيكر في 1986، مزيحاً في طريقه خمسة لاعبين ضمن العشرة الاوائل ليصبح أول لاعب يحقق ذلك في بطولة واحدة.

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراث الذي انسحب من ربع النهائي ضد رونه بسبب آلام في البطن ستحرمه من المشاركة في البطولة الختامية، على الصدارة أمام مواطنه رافايل نادال الذي خرج عند الحاجز الأول في باريس.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراث (إسبانيا) 6820 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5820

3. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5350 (+2)

4. كاسبر رود (النرويج) 5020

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 4065 (-2)

6. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3995 (+2)

7. أندري روبليف (روسيا) 3530 (+2)

8. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 3320 (-1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 2955 (+2)

10. هولغر رونه (الدنمارك) 2911 (+8)