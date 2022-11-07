التصنيف العالمي: ألكاراث يحافظ على الصدارة

وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزين ليصبح ثالثاً، أمام النرويجي كاسبر رود، الذي حافظ على المركز الرابع، في حين تراجع الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الخامس، بينما جاء الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، في المركز السادس، متقدماً على الروسي أندريه روبليف السابع، وذلك بعدما تقدم كل منهما مركزين.

وتراجع الصربي نوفاك دجوكوفيتش مركزاً واحداً ليصبح في المركز الثامن، أمام الأمريكي تايلور فريتز الذي صعد إلى المرتبة التاسعة بفضل تقدمه مركزين.

أما الدنماركي هولغر رون، فقفز 8 مراكز عقب تتويجه أمس بلقب بطولة باريس بيرسي ذات الألف نقطة، ليضع اسمه لأول مرة في قائمة العشرة الأوائل باحتلاله المركز العاشر.

وشهد التصنيف تراجع الألماني ألكسندر زفيريف 6 مراكز دفعة واحدة، ليغادر قائمة العشرة الأوائل عالمياً، ويتراجع إلى المركز 12 عالمياً.

