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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس

التشيكية كرايتشيكوفا تتوج بلقب دورة تالين

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حققت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 27 عالمياً، لقبها الأول هذا الموسم بتتويجها السبت في دورة تالين على حساب صاحبة الأرض الاستونية أنيت كونتافيت الرابعة بنتيجة 6-2 و6-3.

AFP

ووضعت كرايتشيكوفا بذلك حدًا لسلسلة من 24 انتصاراً توالياً لكونتافيت على الأراضي الصلبة داخل القاعة.

وهذا اللقب الرابع للتشيكية في مسيرتها بعد أن حققت أول ثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع العام الماضي، بما فيها لقبها الأول الكبير في بطولة رولان غاروس 2021.

قالت بعد الفوز: "أنا فخورة جدًا بأني تمكنت من تقديم أفضل أداء لي في النهائي".

وتابعت "توقعت أن تلعب أنيت بوتيرة سريعة وتضع الضغط عليّ منذ النقطة الاولى، لذا حاولت فقط أن ألعب أسلوبي".

وسبق لكونتافيت أن خسرت أيضًا ضد كرايتشيكوفا في نصف نهائي دورة سيدني بداية العام بعد أن فشلت في ترجمة سبع فرصة للفوز بالمباراة.

وكانت تبحث الإستونية عن لقبها الثاني هذا العام بعد دورة سان بطرسبورغ الروسية، علمًا أنها خسرت نهائي كل من الدوحة وهامبورغ.
 

أنيت كونتافيت باربورا كرايتشيكوفا
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