التشيكية كرايتشيكوفا تتوج بلقب دورة تالين

ووضعت كرايتشيكوفا بذلك حدًا لسلسلة من 24 انتصاراً توالياً لكونتافيت على الأراضي الصلبة داخل القاعة.

وهذا اللقب الرابع للتشيكية في مسيرتها بعد أن حققت أول ثلاثة في غضون ثلاثة أسابيع العام الماضي، بما فيها لقبها الأول الكبير في بطولة رولان غاروس 2021.

قالت بعد الفوز: "أنا فخورة جدًا بأني تمكنت من تقديم أفضل أداء لي في النهائي".

وتابعت "توقعت أن تلعب أنيت بوتيرة سريعة وتضع الضغط عليّ منذ النقطة الاولى، لذا حاولت فقط أن ألعب أسلوبي".

وسبق لكونتافيت أن خسرت أيضًا ضد كرايتشيكوفا في نصف نهائي دورة سيدني بداية العام بعد أن فشلت في ترجمة سبع فرصة للفوز بالمباراة.

وكانت تبحث الإستونية عن لقبها الثاني هذا العام بعد دورة سان بطرسبورغ الروسية، علمًا أنها خسرت نهائي كل من الدوحة وهامبورغ.

