الاتحاد الصربي يحسم التكهنات: ديوكوفيتش معنا في كأس ديفيس

حسم الاتحاد الصربي لكرة المضرب أسابيع من التكهنات، بتأكيده الإثنين أن المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش سيشارك مع المنتخب في كأس ديفيس التي تستضيفها مدريد بصيغتها الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال مدرب الفريق الصربي نيناد زيمونييتش في بيان "لدينا أنباء رائعة: نوفاك سيشارك في نهائيات البطولة في مدريد. لقد أتيحت لي فرصة البحث في هذا الأمر معه في نيويورك" حيث يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق اليوم.

وتابع المدرب في البيان "تواجد نوفاك سيكون دفعا كبيرا بالنسبة إلينا. أنا سعيد لرؤيته يلتحق بالفريق بعد غياب طويل".

وساهم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في تحقيق بلاده لقبها الوحيد في كأس ديفيس عام 2010، وتعود مشاركته الأخيرة الى العام 2017 حينما بلغت صربيا الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام إسبانيا 1-4.

وفي تصريحات سابقة، لم يبد ديوكوفيتش حماسة للصيغة الجديدة لكأس ديفيس، والتي ستقام بموجبها المسابقة العريقة بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد بمشاركة 18 منتخبا توزع على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة الى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، الى الأدوار الإقصائية (ربع نهائي، نصف نهائي، ونهائي).

وألمح الصربي في تصريحات سابقة الى احتمال عدم مشاركته في كأس ديفيس 2019، لاسيما وأنها تأتي قبل فترة وجيزة من كأس العالم لكرة المضرب التي ستقام في مطلع موسم 2020. وأوضح "أشعر أن توقيت إقامة كأس ديفيس سيئ جدا، لاسيما بالنسبة الى اللاعبين البارزين".

وتستضيف مدريد أول كأس ديفيس بالصيغة الجديدة، بين 18 تشرين الثاني/نوفمبر و24 منه. ويصادف انطلاق المسابقة غداة المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية للموسم، والتي تجمع بين أفضل ثمانية لاعبين بين المحترفين، والمقررة بين 10 تشرين الثاني/نوفمبر و17 منه في لندن.

وأوقفت قرعة كأس ديفيس صربيا في المجموعة الأولى مع فرنسا واليابان.