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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

الأميركية كولينز تطيح بسفيتولينا من بريزبين

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حققت الأميركية دانييل كولينز مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا بسهولة بالغة 6-1 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب الاثنين.

AFP

ودخلت سفيتولينا المصنفة خامسة عالمياً والفائزة بلقب هذه الدورة عام 2018، مرشحة بقوة للخروج فائزة لكنها قدمت أداء مخيبا سمح لمنافستها بحسم المباراة في 56 دقيقة فقط.

وفي مواجهة بين لاعبتين توجتا بلقب كبير سابقا، تغلبت الأسترالية سامانتا ستوسور على الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا، بصعوبة 7-6 (7-5) و7-6 (7-4).

وتراجع تصنيف ستوسور (35 عاما) عالمياً إلى المركز 98، وهي استعانت بشريكتها في مباريات الزوجي ريناي ستابس كمدربة لها.

وأقرت الأسترالية المخضرمة بفضل ستابس عليها بالقول تعرف جميع اللاعبات جيدا، حسها التكتيكي ودرايتها باللاعبات الأخريات رائع".
وأضافت "لقد عانيت العام الماضي عندما لعبت من دون مدرب. على الرغم من كوني أعرف الكثير عن اللاعبات الأخريات وكيفية مواجهتهن، فإن مساعدة من شخص آخر مهمة جدا".

وفي أبرز المباريات الأخرى، خسرت البريطانية جوهانا كونتا أمام التشيكية باربورا ستريتشكوفا 2-6 و6-3 و3-6.

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