الأمطار تؤجل عودة فيدرر إلى ملاعب روما

وقرّر المنظمون تأجيل المباريات المبرمجة في الفترة الصباحية ليوم الأربعاء وأبرزها مواجهة فيدرر المصنف ثالثاً مع البرتغالي جواو سوزا، ولقاء الإسباني رافاييل نادال الثاني وحامل اللقب مع الفرنسي جيريمي شادي.

وعلى أمل تحسن الطقس السائد وتوقف الأمطار، أبقى المنظمون على الفترة المسائية والتي يشارك فيها بشكل خاص المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والأولى في العالم اليابانية ناومي أوساكا، لكنهم عادوا وأعلنوا في المساء تأجيل جميع المباريات إلى الغد.

ومن المقرّر أن يلتقي دجوكوفيتش مع الكندي دينيس شابوفالوف، فيما تواجه أوساكا السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا كما في دورة مدريد الأسبوع الماضي حيث هزمتها في الدور الأول بمجموعتين 6-2 و 7-6 (8-6)

وبدأت الأمطار بالهطول دون توقف عند الساعة 9.30 صباحاً قبل نحو ساعة ونصف من الموعد المحدد لانطلاق مباريات الرجال والسيدات على الملاعب المختلفة، ما اضطر المنظمين الى اعلان تأخيرها مرات عدة كان آخرها قرابة الساعة السادسة أي بعد نحو سبع ساعات على الموعد الأصلي.

وكان مقررا أن يبدأ فيدرر الفترة الصباحية في أول مباراة للمصنف أول في العالم سابقا والبالغ 37 عاما، على ملعب "فورو إيتاليكو" منذ 2016 حيث خرج على يد النمساوي دومينيك تييم، ثم آثر في الموسمين الماضيين عدم المشاركة في دورات الملاعب الترابية والاستعداد للملاعب العشبية المفضلة لديه.

ولم تتوقف الأمطار عن الهطول على العاصمة الإيطالية التي تعيش أجواء باردة على غير العادة في مثل هذه الفترة من السنة.

وأحدث الإعلان عن عودة فيدرر، صاحب 20 لقباً في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، إلى الملعب الرئيسي السبت حماساً هائلاً استغله المنظمون لرفع سعر البطاقات المتبقية ليوم الأربعاء بشكل كبير (من 96 إلى 212 يورو)، ولم يستطع حتى الآن حاملوها الاستفادة منها.

وكانت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة أحرزت اللقب في العامين الماضيين على حساب الرومانية سيمونا هاليب، لكنها خرجت مبكراً في هذه النسخة بخسارتها في الدور الثاني بعد أن أعفيت من خوض الأول، أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 6-4 و1-6 و5-7 في مباراة انتهت في وقت متأخر من الليلة الماضية.