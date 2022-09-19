English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
تنس

الأسبوع الثاني لألكاراث في الصدارة وشفيونتيك تحلّق

من قبل

استهل الإسباني اليافع كارلوس ألكاراث أسبوعه الثاني في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب متقدماً النرويجي كاسبر رود ومواطنه رافايل نادال، فيما تقبض البولندية إيغا شفيونتيك بقوة على صدارة السيدات.

AFP

تفرّغ اللاعبون الأسبوع الماضي  لمسابقة كأس ديفيس للمنتخبات التي لا تؤثر على توزيع النقاط، فلم تشهد لائحة الخمس الأوائل أي تبديل.

وبعد تتويجه بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى في 11 أيلول/سبتمبر، أصبح ألكاراث (19 عاماً) أصغر لاعب يتبوأ الصدارة واستهل أسبوعه الثاني في هذا المركز أمام وصيفه في نيويورك رود ونادال الأكثر تتويجاً في البطولات الأربع الكبرى (22).

وبات ألكاراث الأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

ولدى السيدات، تُحلّق شفيونتيك في الصدارة، مع غياب البطولات الهامة الأسبوع المنصرم. وتملك شفيونتيك، المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، 10365 نقطة أمام وصيفتها أنس جابر (5090).
                  
- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6740 نقطة
2. كاسبر رود (النروج) 5850
3. رافايل نادال (إسبانيا) 5810
4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5065
5. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5040
6. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4810
7. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 3570
8. كاميرون نوري (بريطانيا) 3550
9. أندري روبليف (روسيا) 3390
10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3355
                  
- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:
1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10365 نقطة
2. أنس جابر (تونس) 5090
3. أنيت كونتافيت (استونيا) 4300
4. باولا بادوسا (إسبانيا) 3980
5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3501
6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3480
7. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3470
8. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3047
9. سيمونا هاليب (رومانيا) 3025
10. كارولين غارسيا (فرنسا) 2930
                  
 

كارلوس ألكاراث
السابق كأس ديفيس: ظهور أول مخيّب لألك
اقرأ
كأس ديفيس: ظهور أول مخيّب لألكاراث
التالي
-

آخر الأحداث

>