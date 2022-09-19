الأسبوع الثاني لألكاراث في الصدارة وشفيونتيك تحلّق

تفرّغ اللاعبون الأسبوع الماضي لمسابقة كأس ديفيس للمنتخبات التي لا تؤثر على توزيع النقاط، فلم تشهد لائحة الخمس الأوائل أي تبديل.

وبعد تتويجه بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى في 11 أيلول/سبتمبر، أصبح ألكاراث (19 عاماً) أصغر لاعب يتبوأ الصدارة واستهل أسبوعه الثاني في هذا المركز أمام وصيفه في نيويورك رود ونادال الأكثر تتويجاً في البطولات الأربع الكبرى (22).

وبات ألكاراث الأصغر يعتلي صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً و9 أشهر) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

ولدى السيدات، تُحلّق شفيونتيك في الصدارة، مع غياب البطولات الهامة الأسبوع المنصرم. وتملك شفيونتيك، المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، 10365 نقطة أمام وصيفتها أنس جابر (5090).



- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6740 نقطة

2. كاسبر رود (النروج) 5850

3. رافايل نادال (إسبانيا) 5810

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5065

5. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5040

6. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4810

7. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 3570

8. كاميرون نوري (بريطانيا) 3550

9. أندري روبليف (روسيا) 3390

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3355



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10365 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 5090

3. أنيت كونتافيت (استونيا) 4300

4. باولا بادوسا (إسبانيا) 3980

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3501

6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3480

7. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3470

8. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3047

9. سيمونا هاليب (رومانيا) 3025

10. كارولين غارسيا (فرنسا) 2930



