إلغاء مونتينيغرو من الدورات الخيرية لدجوكوفيتش بالبلقان

وقال المنظمون في بيان "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية (في مونتينيغرو) وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

وأعادت مونتينيغرو فتح حدودها منذ الأول من حزيران/يونيو أمام الدول التي يقل فيها عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عن 25 شخصا لكل 100 ألف نسمة. ويتم تحديث قائمة هذه البلدان بانتظام ولكن لا تزال صربيا غير مدرجة بها.

وبدأت "جولة أدريا" السبت في بلغراد بمشاركة نجوم كبار في الكرة الصفراء هم فضلا عن دجوكوفيتش، النمساوي دومينيك تييم الثالث عالميا والألماني ألكسندر زفيريف السابع والبلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر.

وكانت جولة مونتينيغرو مقررة يومي 27 و28 حزيران/يونيو الحالي.

وتقام جولة كرواتيا في 20 و21 الحالي، حيث سينضم النجوم المشاركون في بلغراد إلى الكرواتيين مارين سيليتش الـ37 عالميا وبطل فلاشينغ ميدوز في 2014، وبورنا تشوريتش الـ33.

ويحط النجوم الرحال في البوسنة في الثالث والرابع من تموز/يوليو، قبل أن تختتم في الخامس من الشهر ذاته بمباراة استعراضية في سراييفو بين دامير دجمهور المصنف أول في البوسنة و107 عالميا ودجوكوفيتش.

وتقام جميع المباريات على الملاعب الترابية.

وسيتم التبرع بالأموال التي سيتم جمعها من هذه الجولة للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

وتعاملت دول البلقان المعنية مع جائحة فيروس "كوفيد-19" بنجاح نسبي، حيث سجلت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة أقل من 24 ألف إصابة وحوالي 700 وفاة.

