إضافة دورة هامبورغ إلى الروزنامة الدولية هذا العام

وبحسب الروزنامة التي نشرتها رابطة اللاعبين المحترفين على موقعها الرسمي، ستبدأ دورة روما على ملاعب مماثلة في 14 أيلول/سبتمبر بعد ساعات قليلة من اسدال الستار على بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وتوقفت دورات كرة المضرب للرجال منذ اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على أن تعاود رسمياً من خلال دورة سينسيناتي للماسترز ألف نقطة في 22 الحالي علماً بان دورة مدريد التي كانت مقررة مباشرة بعد فلاشينغ ميدوز ألغيت بطلب من السلطات الإسبانية بعد انتشار وباء كوفيد-19 بشكل كبير في البلاد.

ويبدو البرنامج مضغوطاً من سينسيناتي ثم فلاشينغ ميدوز وروما وهامبورغ ثم رولان غاروس ما جعل الإسباني رافيال نادال المصنف ثانيا عالمياً يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة الأميركية الكبرى بسبب الوضع الصحي.

وعلل النجم الإسباني قراره بقوله "بعد تفكير عميق، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام. الوضع الصحي لا يزال معقداً جداً في العالم بأجمعه وحالات جائحة كوفيد-19 تتكاثر ويبدو بأننا لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الان".

وأضاف "انه قرار لم أكن أود اتخاذه لكنني قررت ان اتبع قلبي هذه المرة وفي الوقت الحالي أفضل عدم السفر".

في المقابل، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة ستوكهولم المقررة من 19 الى 25 تشرين الأول/أكتوبر إلغاءها بسبب تفشي جائحة كورونا وقال مدير البطولة توماس أنكفيست "بكثير من الحزن اضطرينا إلى الغاء الدورة هذا العام".

وهي المرة الأولى التي لا تقام فيها الدورة السويدية التي شهدت تتويج الكندي دينيس شابوفالوف العام الماضي.

