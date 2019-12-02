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خليجي 24
تنس

إصدار عملة نقدية سويسرية تحمل صورة فيدرر

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قررت السلطات السويسرية تخليد نجم كرة المضرب الأسطوري روجيه فيدرر بإصدار عملة نقدية من فئة 20 فرنك سويسري تحمل صورته وهو يرد الكرة بطريقته المعروفة، وذلك بحسب ما أعلن دار الصك السويسرية.

https://twitter.com/rogerfederer

وقالت الهيئة النقدية في بيان الاثنين "قررت دار الصك النقدي السويسرية، وللمرة الأولى في تاريخها، أن تكرس عملة تذكارية لشخصية على قيد الحياة: روجيه فيدرر".

وبررت دار الصك قرارها بالقول أن فيدرر الذي "يعتبر أفضل رياضي فردي في سويسرا، هو أيضا سفير الأحلام لبلاده".

سيتم بيع هذه العملة المعدنية التي تبلغ قيمتها 20 فرنك سويسري أيضا (18 يورو)، على موقع الهيئة النقدية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 19 الشهر الحالي، و"إذا لم يتم استنفاد المخزون (55000 قطعة) بحلول ذلك الوقت"، سيتم طرح ما تبقى اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 2020.

وتوجه ابن الـ38 عاما، الفائز بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام، عبر حسابه على تويتر بالشكر الى "سويسرا ودار الصك السويسرية على هذا الامتياز المذهل".
                  
                  


 

روجيه فيدرر
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