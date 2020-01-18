أومبير يحسم النهائي الفرنسي-الفرنسي ويتوج بطلاً لأوكلاند

في المجموعة الأولى للبطولة التي تأتي في إطار الاستعداد لأستراليا المفتوحة، تقدم أومبير 3-صفر لكن بير لم يستسلم ونجح في فرض التعادل قبل أن يحسم أومبير (21 عاماً) النتيجة لصالحه.



وبعد أن تقدم 1-صفر في المجموعة الثانية لم يحافظ أومبير على تركيزه وبدا متوتراً ما أفسح المجال أمام فوز بير ومعادلة النتيجة.

وتراجع مستوى أداء بير (30 عاماً) في المجموعة الثالثة بعد أن خاض خمس مباريات من ثلاث مجموعات خلال الأسبوع الأخير لكنه رفض الاستسلام عندما كان أومبير يستعد للإرسال وهو متقدم 5-3.

وضمن أومبير الصعود لقائمة أول 45 مصنفاً على مستوى العالم لأول مرة خلال مسيرته عند صدور قائمة التصنيف الجديدة الإثنين المقبل.





