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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

أومبير يحسم النهائي الفرنسي-الفرنسي ويتوج بطلاً لأوكلاند

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فاز هوغو أومبير، الـ57 عالمياً، بلقبه الأول في ملاعب التنس عندما تغلب 7-6 (7-2) و3-6 و7-6 (7-5) على مواطنه بينوا بير، 24 عالمياً، في مواجهة فرنسية خالصة في نهائي بطولة أوكلاند اليوم السبت.

AFP

في المجموعة الأولى للبطولة التي تأتي في إطار الاستعداد لأستراليا المفتوحة، تقدم أومبير 3-صفر لكن بير لم يستسلم ونجح في فرض التعادل قبل أن يحسم أومبير (21 عاماً) النتيجة لصالحه.  
 
وبعد أن تقدم 1-صفر في المجموعة الثانية لم يحافظ أومبير على تركيزه وبدا متوتراً ما أفسح المجال أمام فوز بير ومعادلة النتيجة.  

وتراجع مستوى أداء بير (30 عاماً) في المجموعة الثالثة بعد أن خاض خمس مباريات من ثلاث مجموعات خلال الأسبوع الأخير لكنه رفض الاستسلام عندما كان أومبير يستعد للإرسال وهو متقدم 5-3.  

وضمن أومبير الصعود لقائمة أول 45 مصنفاً على مستوى العالم لأول مرة خلال مسيرته عند صدور قائمة التصنيف الجديدة الإثنين المقبل.        
         
              
 

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