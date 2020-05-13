أوساكا تستغل قيود كورونا للتغلب على خجلها

وتوقف موسم التنس في وقت مبكر من مارس/آذار بسبب جائحة كوفيد-19، وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف يوليو/تموز على الأقل مع إغلاق العديد من الدول لحدودها لمحاولة الحد من انتشار الفيروس.

وتحاول اليابانية أوساكا، التي تتدرب في الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضررا بالفيروس بإصابة أكثر من 1.4 مليون شخص ومقتل أكثر من 83 ألفا، استغلال فترة التوقف لعلاج بعض المشكلات الداخلية.

وقالت أوساكا لوسائل الإعلام ”أعتقد أن الناس تعرف أني خجولة جدا. أريد استغلال فترة الحجر الصحي للتفكير في كل شيء، وبالنسبة لي أشعر بالندم على الكثير من الأمور قبل النوم“.

وكانت بترا كفيتوفا قالت العام الماضي إنه يجب أن تعتاد أوساكا على امتلاك هدف ردا على تعليق للاعبة اليابانية عن معاناتها في التعامل مع الضغوط المتزايدة بعد تصدرها لقائمة التصنيف العالمي.

وقالت أوساكا” معظم مشاعر الندم لأني لا أتحدث عما أفكر فيه. أشعر أني إذا ضغطت على نفسي، كنت سأحصل على فرصة لمعرفة ما يمكن أن يحدث“.

وتعتقد أوساكا، التي أصبحت أول يابانية تتصدر التصنيف العالمي بعد فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة 2019، أن التنس لا يمثل أولوية في الوقت الحالي.

وأضافت المصنفة العاشرة عالميا” أريد استغلال هذا الوقت لتعلم شيء جديد لأني متأكدة أني لن أحصل على مثل هذا الوقت من الفراغ مرة أخرى أبدا. لا يبدو الأمر وكأني سأنسى كيف ألعب التنس“.

وفي ظل عدم إمكانية الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو ملاعب التنس، فإن اللاعبة البالغ عمرها 22 عاما تخوض تدريبات إلى جانب فينوس وليامس المصنفة الأولى عالميا سابقا مع اشتراك اللاعبتين في أداء بعض الحصص التدريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أوساكا” لا أريد المران خمس ساعات يوميا لأني أعتقد أن هذا سيتسبب في الشعور بالإرهاق كما أننا لا نعرف متى ستعود البطولات.

وأضافت” أؤدي تدريبا مع فينوس عبر إنستغرام في الوقت الحالي“.