أنباء عن تأجيل جديد لبطولة رولان غاروس

وكان مقرراً في البدء إقامة البطولة التي تستضيفها ملاعب رولان غاروس على الأراضي الترابية، بين 24 أيار/مايو والسابع من حزيران/يونيو، لكن تفشي وباء فيروس كورونا، أدى إلى تأجيلها للفترة بين 20 أيلول/سبتمبر والرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تقتصر أضرار فيروس "كوفيد-19"، على بطولة الغراند سلام الثانية، بل كان له تبعات سيئة على الرياضة عامة حول العالم.

ولفت تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى أن الموعد الجديد للبطولة سيكون بين 27 أيلول/سبتمبر و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين، على أن تنطلق التصفيات السابقة لها في 21 أيلول/سبتمبر.

ولم يؤكد الاتحاد الفرنسي للعبة هذه المعلومات في معرض رده على تساؤل وكالة فرانس برس "الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب على اتصال مع رابطتي المحترفين والمحترفات والاتحاد الدولي لكرة المضرب، وهو في انتظار اضفاء الطابع الرسمي للجدولة من قبل هذه الهيئات".





