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ألكسندروفا تحرز لقب دورة سهرتوخنبوس

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فجرت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 30 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها لقب بطلة دورة سهرتوخنبوس الهولندية الدولية على الملاعب العشبية في كرة المضرب عندما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 7-5 و6-صفر الأحد في المباراة النهائية.

AFP

وهو اللقب الثاني فقط لألكسندروفا (27 عاما) في مسيرتها الاحترافية بعد الأول في شينجين الصينية عام 2020.

وهي المرة الخامسة التي تلتقي فيها اللاعبتان المحرومتان من المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، نجحت ألكسندروفا في الفوز للمرة الثالثة على سابالينكا (24 عاماً) مقابل خسارتين.

وانهارت سابالينكا المصنفة أولى في الدورة والتي كانت بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، بعد تقدمها 5-4 في المجموعة الأولى، حيث خسرت تسعة أشواط متتالية وارتكبت 31 خطأ مباشراً.

وسترتقي ألكسندروفا إلى المركز الـ27 في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الإثنين على بعد مركزين من أفضل ترتيب في مسيرتها الاحترافية (25).
 

أرينا سابالينكا بطولات المحترفات الدولية إيكاتيرينا ألكسندروفا
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