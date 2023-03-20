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تنس

ألكاراس يتوّج بلقب إنديان ويلز ويتصدر التصنيف

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توّج كارلوس ألكاراس بلقبه الثالث في دورات الألف نقطة للماسترز في التنس وعاد لصدارة تصنيف رابطة المحترفين وذلك بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و6-2 الأحد في نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية.

Reuters

واستفاد الإسباني ابن الـ19 عاماً من غياب الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن الدورة على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا كي يزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الإسباني في أيلول/سبتمبر الماضي بعد تتويجه بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.

وبعد تأخر انطلاق موسمه بسبب الإصابة التي حرمته من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، كلل ألكاراس عودته الى الملاعب بتتويجه بطلاً لدورة بوينس ايرس على حساب البريطاني كاميرون نوري قبل ان يثأر منه الأخير في نهائي دورة ريو دي جانيرو.

وعاد ألكاراس ليغيب بسبب إصابة عضلية عن دورة أكابولكو المكسيكية مفضلاً عدم المخاطرة والتحضر لخوض دورة إنديان ويلز.

وكان موفقاً في قراره، إذ بلغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز وخرج منتصراً بلقبه الثالث في هذه الدورات، بعدما سبق له أن أحرز لقبي دورتي ميامي ومدريد العام الماضي.

وتسيّد ألكاراس اللقاء تماماً وأنهاه في ساعة و11 دقيقة فقط، واضعاً بذلك حداً لانتصارات الروسي الذي خاض الدورة على خلفية ثلاثة ألقاب متتالية في روتردام الهولندية والدوحة ودبي.

دانييل ميدفيديف بطولة إنديان ويلز ألكاراس
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