ألكاراس يتوّج بلقب إنديان ويلز ويتصدر التصنيف

واستفاد الإسباني ابن الـ19 عاماً من غياب الصربي نوفاك دجوكوفيتش عن الدورة على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا كي يزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الإسباني في أيلول/سبتمبر الماضي بعد تتويجه بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز، ليصبح بذلك أصغر لاعب يفعل ذلك في التاريخ.

وبعد تأخر انطلاق موسمه بسبب الإصابة التي حرمته من خوض بطولة أستراليا المفتوحة، كلل ألكاراس عودته الى الملاعب بتتويجه بطلاً لدورة بوينس ايرس على حساب البريطاني كاميرون نوري قبل ان يثأر منه الأخير في نهائي دورة ريو دي جانيرو.

وعاد ألكاراس ليغيب بسبب إصابة عضلية عن دورة أكابولكو المكسيكية مفضلاً عدم المخاطرة والتحضر لخوض دورة إنديان ويلز.

وكان موفقاً في قراره، إذ بلغ النهائي الثالث له في دورات الألف نقطة للماسترز وخرج منتصراً بلقبه الثالث في هذه الدورات، بعدما سبق له أن أحرز لقبي دورتي ميامي ومدريد العام الماضي.

وتسيّد ألكاراس اللقاء تماماً وأنهاه في ساعة و11 دقيقة فقط، واضعاً بذلك حداً لانتصارات الروسي الذي خاض الدورة على خلفية ثلاثة ألقاب متتالية في روتردام الهولندية والدوحة ودبي.