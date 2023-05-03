ألكاراث يتابع بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه

ونجح ألكاراث في قلب تخلفه 1-4 في المجموعة الثانية، ليحسم المباراة لصالحه في ساعة و52 دقيقة.

وكان الإسباني فاز على الألماني ألكسندر زفيريف الثلاثاء في إعادة لنهائي العام الماضي في العاصمة الإسبانية، إلاّ أنّ خاتشانوف كاد أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صعّب من مهمة حامل اللقب.

قال ألكاراث "الفوز بهذه المباراة ستمنحني ثقة كبيرة، كارن كان على أعلى مستوى وقادني إلى الحدود القصوى".

وأضاف "(المباراة) تحددت بتفاصيل صغيرة وأنا سعيد جداً لأني تمكنت من تجاوز هذا الدور".

ولم يظهر خاتشانوف الذي أقصى مواطنه أندري روبليف هذا الأسبوع ووصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، علامات خوف في المجموعة الأولى على الرغم من المستوى الذي ظهر به منافسه في الفترة الأخيرة.

ونجح ألكاراث في كسر إرسال منافسه وتقدم 4-3، قبل أن يحسم الاسباني الذي سيبلغ 20 عاماً الجمعة المجموعة الأولى لصالحه.

في المجموعة الثانية، تقدم خاتشانوف 3-1، ليتجدد السيناريو في الشوط السادس مع فرصتين للكسر فشل المصنف 12 عالمياً في حسمهما لصالحه.

وردّ ألكاراث بكسر إرسال الروسي والنتيجة 4-5، ليجدد بطل الولايات المفتوحة تفوقه على إرساله قبل أن يفوز بإرسال منافسه عندما ضرب الأخير كرة استقرت في الشباك.

وعلى وقع تشجيع الجماهير، حسم ابن الأرض الساعي للقبه العاشر في مسيرته المباراة لصالحه.