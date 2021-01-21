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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

آشلي بارتي "الأولى عالمياً" تعود للملاعب بعد غياب طويل

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ستخوض الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً، أوّل مشاركة رسمية لها في دورة بارزة منذ نحو عام من خلال مشاركتها في دورة أديلايد الأسترالية الاستعراضية، بمشاركة عدد كبير من نجمات كرة المضرب.

REUTERS

واحتفظت بارتي بصدارة تصنيف اللاعبات المحترفات على الرغم من عدم مشاركتها بأي دورة منذ شباط/فبراير عام 2020، وستشارك إلى جانبها في هذه الدورة النجمات الأميركية سيرينا وليامس واليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا هاليب.

وقالت بارتي للموقع الرسمي للاتحاد الاسترالي لكرة المضرب "أتطلع قدماً لخوض أول مبارياتي في موسم 2021 في أديلايد".

وخاضت بارتي آخر مباراة رسمية لها عندما خسرت أمام التشيكية بترا كفيتوقا في نصف نهائي دورة الدوحة في شباط/فبراير الماضي.

وتقام دورة أديلايد في يوم واحد وتتضمن أربع مباريات أمام عدد محدود من الجماهير، وهي تأتي ضمن إطار الاستعدادات لخوض بطولة أستراليا المفتوحة التي ستنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بعد أن أرجئت لفترة ثلاثة أسابيع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أديلايد ستستضيف دورة مماثلة للرجال في 29 الحالي وتشهد مشاركة أبرز اللاعبين وعلى رأسهم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً ووصيفه الإسباني المخضرم رافايل نادال.
 

آشلي بارتي فيروس كورونا دورة أديلايد الأسترالية الاستعراضية
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