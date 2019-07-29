ويلي دجوكوفيتش في التصنيف الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجر فيدرر ويتمثل التغيير الوحيد في ترتيب العشرة الأوائل في صعود الإيطالي فابيو فونيني إلى المركز التاسع على حساب الروسي دانييل ميدفي ديف الذي يتساوى معه في عدد النقاط .

ولم يشهد تصنيف السيدات أي تغيير في المصنفات العشر الأوليات حيث حافظت الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي متبوعة باليابانية ناوومي أوساكا في المركز الثاني والتشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث بالإضافة إلى الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثالث الرابع.