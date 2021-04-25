

وهذا اللقب الأول للـ"ماتادور" هذا العام والـ87 في مسيرته الاحترافية، حارماً تسيتسيباس من لقب ثان توالياً بعد أسبوع من تتويجه بلقبه الأول في دورات الماسترز للألف نقطة في مونتي كارلو.



وثأر نادال لخسارته من اليوناني في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبر، في شباط/فبراير الفائت وسيعود إلى التصنيف الثاني عالمياً الإثنين على حساب الروسي دانييل مدفيديف بفضل المباراة المثيرة التي استمرت ثلاث ساعات و38 دقيقة.



ودخل تسيتسيباس المصف ثانياً في الدورة والذي بلغ نصف نهائي رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، العام الفائت، إلى المباراة بعد فوزه بالمباريات التسع جميعها التي خاضها هذا الموسم على الملاعب الترابية.



وقال نادال (34 عامًا) بعد الفوز: "يعني لي الكثير أن ألعب النهائي هنا وأفوز، رفعت مستواي خلال الأسبوع وهذا اللقب يعني لي الكثير".



وكافأ نادال نفسه بعد خروج مفاجئ من ربع نهائي مونتي كارلو، ولكن المجموعات الثلاث التي خسرها في طريقه إلى اللقب في برشلونة هذا العام، هي الأكثر مقارنة بالمرات الإحدى عشرة السابقة.



وقال اليوناني (22 عاماً) ممازحاً بعد المباراة: "رافا، برافو، هذا اللقب رقم كم، 28؟ 28 لقباً في برشلونة ليس أمراً سيئاً".



وتابع "أنا حقاً حسود، لكنك استحقيته، أنت من أكبر المنافسين في رياضتنا، وأنا متأكد من أنك تعرف ذلك".



تسيتسيباس يفشل في الحسم ونادال يعاقبه



لم يخسر نادال أي نهائي في برشلونة حيث فاز باللقب 12 مرة من 12 محاولة، ليكون ثاني أفضل سجل له في دورة واحدة بعد رولان غاروس (13 رقم قياسي).



تقدم اليوناني 4-2 في المجموعة الأولى بعد أن كسر إرسال نادال في الشوط الثالث ولكنه خسر إرساله مرتين بعدها ليحقق رافا أربعة اشواط متتالية ويحسم المجموعة لصالحه.



وبعد أن تقدم 5-4 و40-15 في المجموعة الثانية، فشل نادال في حسم أيّ من النقطتين السانحتين لحسم اللقب لصالحه حيث عاد تسيتسيباس ليأخذ المجموعة إلى شوط كسر التعادل حسمه لصالحه.



وحافظ كل لاعب على إرساله في المجموعة الحاسمة وأتحيت فرصة لتستيباس للفوز باللقب عندما كان متقدماً 5-4 و30-40 عند إرسال نادال، إلا أنّ الأخير حافظ على رباطة جأشه وأنقذ الفرصة وحسم الشوط لصالحه قبل أن يكسر إرسال اليوناني في التالي وينهي المباراة عند إرساله.