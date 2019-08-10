وتفادى المصنف ثانياً عالمياً وأول في مونتريال، مصير المصنفين البارزين النمسوي دومينيك تييم الرابع عالميا والألماني ألكسندر زفيريف السابع، واللذين فشلا الجمعة في تخطي ربع نهائي سادسة دورات الماسترز.

وأنهى نادال المباراة بنتيجة 2-6، 6-1 و6-2، ليواصل السعي إلى لقبه الخامس في الدورة الكندية التي تقام تواترا بين مونتريال وتورونتو، وتعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دورات الماسترز البالغ 34. لكن الماتادور الإسباني احتاج الى فترة طويلة لتفادي السقوط مجدداً أمام الإيطالي الذي فاز عليه بشكل مفاجئ في دورة مونتي كارلو في نيسان/أبريل الماضي.

وعلق نادال على ذلك بالقول "كانت مباراة شهدت صعوداً وهبوطاً، لكنها إيجابية بالنسبة إلي لأنني لعبت بشكل أفضل مع مرور الوقت (...) خسرت المجموعة الأولى على رغم شعوري بأني لم ألعب بشكل سيئ. لكن الأمور كانت تجري بشكل سريع جداً".

وتابع "الأمور تحصل بشكل سريع هنا لأن (أرضية) الملعب سريعة. أحيانا في المجموعة الأولى، اللاعب الذي يحصل على الأفضلية يستفيد من دفع الأدرينالين. من الصعب التمكن سريعا من وقف هذا الزخم".

وعلى رغم أن نادال (33 عاما) حقق فوزه الثاني عشر في المواجهة السادسة عشرة التي تجمعه بالإيطالي الذي يصغره بعام واحد ويحتل المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي، لكن فونيني بدا أنه قادر على تحقيق الفوز الثاني توالياً على الإسباني، بعدما أفقده قبل أشهر لقب دورة مونتي كارلو للماسترز بالتغلب عليه في الدور نصف النهائي.

لكن بعد نهاية المجموعة الأولى لصالح فونيني في 40 دقيقة فقط، حسّن الإسباني من أدائه بشكل كبير في الثانية وأنهاها لصالحه بسهولة 6-1 بعد كسر إرسال منافسه مرتين، وكرر ذلك في المجموعة الثالثة التي احتاج فيها الإيطالي لتدخل من المعالج الفيزيائي بعد آلام في القدم.

لكن الإسباني لم يتمكن الجمعة من معرفة منافسه في الدور نصف النهائي، اذ اضطرت الأمطار الى إرجاء مباراة ربع النهائي بين الفرنسي غايل مونفيس والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت حتى السبت. ونزل اللاعبان الى أرض الملعب الجمعة قبل أن يبدأ تساقط الأمطار بشكل كثيف، ما حال دون خوضهما شوطا واحدا حتى، قبل إرجاء الموعد.



وسيكون نصف النهائي الثاني روسيا بالكامل بين أبرز لاعبين في بلادهما حاليا، كارن خاتشانوف ودانييل مدفيديف.

وأقصى خاتشانوف، المصنف سادساً في الدورة والثامن عالمياً، الألماني ألكسندر زفيريف ثالث الدورة، بفوزه عليه في ربع النهائي 6-3 و6-3، بينما تمكن مدفيديف (الثامن في الدورة والتاسع عالمياً) من التغلب على النمسوي تييم (المصنف ثانيا في الدورة خلف نادال).