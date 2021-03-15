ميدفيديف يصعد للمركز الثاني لأول مرة في مسيرته من قبل beIN SPORTS March 15, 2021 14:49 0:36 دقيقة شهد التصنيف الجديد لرابطة محترفي التنس صعودَ اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف للمركز الثاني في الترتيب للمرة الأولى في مسيرته. تقارير إخبارية تصنيف المحترفين لكرة المضرب دانييل ميدفيديف -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة هازارد يصاب ويغيب عن ريال مدريد مجدداً 0:33 دقيقة بارتي مستمرة بصدارة تصنيف محترفات التنس 0:36 دقيقة ميدفيديف يصعد للمركز الثاني لأول مرة في مسيرته 0:51 دقيقة الاتحاد الأفريقي يرفض شكاوى سيمبا أمام المريخ 0:49 دقيقة ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة وولفرهامبتون 2:55 دقيقة مباراة برشلونة وهويسكا - التغطية الخاصة 4:11 دقيقة تشافي يتحدث عن رئاسة لابورتا واحتمالية بقاء ميسي 0:11 دقيقة منع الجماهير من حفل انطلاق الشعلة الأولمبية 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 2:36 دقيقة سرقة منزل دي ماريا خلال مباراة سان جيرمان ونانت