ميدفيديف المصنّف الثاني عالمياً وجد مقاومة كبيرة من إيفاشكا لكنه نجح في إنهاء المجموعة الأولى متقدماً بعدما حسمها بشوط كسر التعادل بسبعة لستة، قبل أن يحسمَ المواجهة في مجموعتها الثانية بستة أشواط لأربعة حاجزاً مقعده في المربع الذهبي.

وعبرالفرنسي أدريان مانارينو إلى المربع الذهبي بفوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما بمجموعتين لواحدة

المجموعة الأولى شهدت سجالاً كبيراً بين اللاعبين قبل أن تؤول لمصلحة ِناكاشيما بشوط كسر التعادل، وأمسك مانارينو بزمام المباراة في مجموعتيها الثانية والثالثة منهياً إياهما بواقع ستة أشواط لواحد وستة لأربعة.

من جهته بلغ الكندي فليكس أوجيه ألياسيم المربع الذهبي للبطولة بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف بمجموعتين دون مقابل.

شوط كسر التعادل كان الحاسم في المجموعة الأولى بعدما شهدت سجالاً كبيراً بين اللاعبين، وفي المجموعة الثانية تفوّق ألياسيم بستة أشواط لأربعة ليحجز مقعده بين الأربعة الكبار.

وواصل الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن مغامرته وبلغ نصف النهائي بفوزه على الفرنسي أوغو غاستون بمجموعتين دون مقابل.

المجموعة الأولى شهدت ندية كبيرة بين الطرفين قبل أن يحسمَها ريتهوفن بشوط كسر التعادل، ونجح اللاعب الهولندي في إنهاء المجموعة الثانية لمصلحته بستة أشواط لأربعة ليحجز مقعده في نصف النهائي.