وأحرز ابن الـ 23 عاماً لقبه الأول في دورات الماسترز للألف نقطة على حساب البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 7-6 (7/3) و6-4 ليتقدم ثلاثة مراكز في الترتيب.

وحافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي أقصاه ميدفيديف من الدور نصف النهائي في سينسيناتي السبت، على صدارة التصنيف أمام كل من الاسباني رافايل نادال، السويسري روجيه فيدرر والنمسوي دومينيك تييم قبل أسبوع على موعد انطلاق بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" رابع البطولات الأربع الكبرى.

وكان التقدم الأكبر في قائمة العشرين الأوائل من نصيب غوفان (28 عاماً) الذي تقدم أربعة مراكز ليحتل المرتبة 15 بعد بلوغه نهائي الدورة الأميركية الأحد.



في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11685 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 6950

4- النمسوي دومينيك تييم 4925

5- الروسي دانييل ميدفيديف 4195

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

7- الياباني كي نيشيكوري 4005

8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3455

9- الروسي كارن خاتشانوف 2890

10- الاسباني روبرتو باوتيستا 2575