ولم يخض موراي المصنف أول عالمياً سابقاً، أيّ مباراة منذ خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في 14 كانون الثاني/يناير الماضي عندما خسر مباراة ماراثونية امام الإسباني روبرتو باوتيستا.

وصرّح بعد خروجه من البطولة الأسترالية بأنّ الأوجاع في وركه لا تحتمل وبالتالي لم يتوقع الاستمرار في اللعب، لكن خضوعه لعملية جراحية في نهاية الشهر ذاته سمحت بعودته إلى الملاعب حيث شارك في دورات في فئة الزوجي وأحرز دورة كوينز اللندنية إلى جانب الإسباني فيليسيانو لوبيز منتصف حزيران/يونيو الماضي.

وتخلّف موراي صفر-2 في المجموعة الأولى، لكنه نجح في قلب تخلفه إلى تقدم 3-2 قبل أن يعود ويخسر إرساله في الشوط السابع ليتقدم الفرنسي بمجموعة مقابل لا شيء.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلاً بعض الشيء حيث تخلّف موراي صفر-2 وظلّ صامداً حتى 4-5 لكن التعب أدركه أواخر المباراة ليخرج الفرنسي فائزا في ساعة و37 دقيقة.