ترجم الروسيان دانييل مدفيديف وأصلان كاراتسيف مشوارهما الجيد في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتسلّق تصنيف اللاعبين المحترفين، فأصبح مدفيديف ثالثا بعد بلوغه النهائي والثاني في المركز 42 بعد تأهله الى نصف النهائي.

وللمرة الاولى في مسيرته، أصبح مدفيديف (25 عاماً) بين الثلاثة الأوائل على حساب النمساوي دومينيك تيم المتراجع إلى المركز الرابع.

ولا تزال الصدارة بحوزة العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المتوّج في استراليا بلقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى والتاسع في ملبورن.

ويتقدّم الصربي غريمه الإسباني رافايل نادال بأكثر من الفي نقطة، وهو في طريقه للتربع على أكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول الذي يملكه راهنا السويسري روجيه فيدرر (310)، إذ يصل إلى الأسبوع 311 على القمة في الثامن من آذار/مارس المقبل.

وصعد البلغاري غريغور ديميتروف أربعة مراكز وأصبح في السابع عشر، بعد بلوغه ربع النهائي في ملبورن.

ترتيب العشرة الأوائل (22 شباط/فبراير 2021):

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12030 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735 (+1)

4- النمساوي دومينيك تيم 9125 (-1)

5- السويسري روجيه فيدرر 6630

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7- الالماني ألكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 4609

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3480

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480