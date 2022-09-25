لحظات وداع فيدرر تكشف عن علاقته الرائعة بمنافسه نادال September 25, 2022 12:12 3:18 دقيقة لحظات وداع الأسطورة السويسري روجر فيدرر للجميع بعد اعتزاله، صوّبت الأنظار نحو بعدٍ إنسانيّ لم يلغه التّـنافـس، فالصّداقة بين فيدرير والنجم الإسبانيّ نـادال طغت على ندّيـتِهما المعتادة. تقارير إخبارية رافاييل نادال روجر فيدرير -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة المنتخبات العربية تواصل استعداداتها للمونديال 3:18 دقيقة لحظات وداع فيدرر تكشف عن علاقته الرائعة بنادال 3:07 دقيقة الشغف يتزايد مع اقتراب موعد كأس العالم 1:09 دقيقة مواجهة صعبة لفرنسا في الدنمارك 0:32 دقيقة منتخب المكسيك يتدرب قبل ملاقاة بيرو في كاليفورنيا 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يمنح التقدم لمنتخب أوروبا في كأس لايفر 0:34 دقيقة التونسي منذر الكبير مدرباً جديداً للرجاء الرياضي 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما