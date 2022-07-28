كيريوس ينسحب من بطولة أتلانتا July 28, 2022 10:30 0:44 دقيقة أعلن الأسترالي نيك كيريوس انسحابه من بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس، قبل أولِ مباراةٍ له في النسخة الحالية، وذلك بسبب إصابةٍ على مستوى ركبته اليسرى. تقارير إخبارية نيك كيريوس -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة كيريوس ينسحب من بطولة أتلانتا 0:28 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يجدد عقد هاردن 3:18 دقيقة الوداد لثلاثية تاريخية ونهضة بركان لتأكيد جدارته 0:34 دقيقة أوساسونا يواصل الاعتماد على خدمات سانشيث 4:22 دقيقة المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:55 دقيقة ريكاردو فيري سعيد بعودته لإنتر 1:23 دقيقة استقبال حافل لفينغيغارد في الدنمارك 0:37 دقيقة رويسر تفوز بالمرحلة الرابعة من طواف فرنسا 0:36 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد قرب انتقال كوندي لبرشلونة 0:40 دقيقة بوردو ينجو من الهبوط للدرجة الثالثة