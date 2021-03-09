فافرينكا في مقابلة خاصة من قبل beIN SPORTS March 9, 2021 23:55 12:32 دقيقة تطرّق نجم التنس المميز السويسري فافرينكا للعديد من المواضيع الهامة خلال مقابلة خاصة مع قنواتنا. مقابلات فافرينكا قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة بيرلو: "عندما ترتكب الأخطاء ستخرج من ثمن النهائي" 12:32 دقيقة فافرينكا في مقابلة خاصة 6:17 دقيقة بورتو يُزيح يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال 5:04 دقيقة دورتموند يبلغ ربع النهائي بعد معركة مع إشبيلية 3:19 دقيقة وفاق سطيف في مواجهة صعبة أمام أورلاندو بايرتس 0:41 دقيقة هاريس يُقصي فافرينكا ويبلغ الدور الثاني باقتدار 0:34 دقيقة غاي: "باريس سان جيرمان لن يتهاون أمام برشلونة" 0:45 دقيقة تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس 0:31 دقيقة سفيتولينا تودع بطولةَ دبي المفتوحة للتنس 3:25 دقيقة الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول